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Испания

Сегодня, 08:12

Хави: «Мы должны совершенствоваться и становиться более конкурентоспособными»

Алина Савинова

Главный тренер «Барселоны» Хави оценил состояние команды в преддверии матча 8-го тура чемпионата Испании против «Сельты».

«Это не имеет ничего общего с «Мальоркой» или «Интером». У «Сельты» есть тренер, который хочет быть главным героем. В прошлом году он очень усложнил нам игру. Мы должны будем навязать нашу игровую модель. Нам нужно все переделать.

Мы занимались самокритикой, так как не провели отличного матча ни на Майорке, ни в Милане. Мы должны совершенствоваться и становиться более конкурентоспособными. Нам нужно быть более уверенными перед воротами. Нужно выходить за рамки сценария на индивидуальном уровне", — приводит Marca слова Хави.

Матч между «Барселоной» и «Сельтой» пройдет 9 октября на стадионе Camp Nou (Барселона, Испания). Начало игры — в 22:00 по московскому времени.

Источник: https://www.marca.com/futbol/barcelona/2022/10/08/634066f0268e3ef4398b457a.html
Хави Эрнандес (Хави)
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