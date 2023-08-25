Хави одобрил трансфер Феликса в «Барселону»

Главный тренер «Барселоны» Хави одобрил переход игрока «Атлетико» Жоуа Феликса, сообщает Jijantes FC.

По данным источника, каталонцы готовы арендовать форварда на один сезон без права выкупа. Сам португалец хочет перейти в новую команду.

В июле этого года 23-летний португалец заявил, что мечтает перейти в «Барселону». Его контракт с «Атлетико» рассчитан до 2027 года. В текущем сезоне форвард ни разу не выходил на поле. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 50 миллионов евро.