Хави опасается, что Неймар может испортить «семейную атмосферу» в «Барселоне»

5 августа, 23:59
Главный тренер «Барселоны» Хави не поддерживает идею приобретения форварда «ПСЖ» Неймара, сообщает Mundo Deportivo.
По данным источника, тренерский штаб каталонского клуба не сомневается в его мастерстве, но опасается, что он может испортить «семейную атмосферу».
Ранее это же издание сообщало, что Неймар может вернуться в «Барселону» после трансфера форварда Усмана Дембеле в «ПСЖ».
Контракт Неймара с «ПСЖ» истекает летом 2025 года. Он перешел из «Барселоны» в парижскую команду в 2017 году.