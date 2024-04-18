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Испания

Сегодня, 21:10

Хави отменил тренировку «Барселоны» после вылета из Лиги чемпионов

Алина Савинова
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Главный тренер «Барселоны» Хави отменил в четверг тренировку команды из-за напряженной атмосферы в коллективе после вылета сине-гранатовых из Лиги чемпионов, сообщает AS.

Как отмечает источник, специалист решил дать игрокам выходной на фоне негативных эмоций, вызванных поражением от «ПСЖ» в домашнем матче.

16 апреля каталонцы крупно проиграли парижанам (1:4) и по итогам двух встреч 1/4 финала Лиги чемпионов (4:6) покинули турнир. Это первый случай в истории клуба, когда «Барселона» не сумела пройти в следующую стадию после победы в первом гостевом матче.

21 апреля «Барса» сыграет против «Реала» в рамках 32-го тура чемпионата Испании.

Источник: https://as.com/futbol/xavi-anula-el-entrenamiento-n/
Хави Эрнандес (Хави)
Футбол
ФК Барселона
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