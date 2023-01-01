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Испания

Сегодня, 16:55

Хави отменил выходной для игроков «Барселоны» после ничьи в матче с «Эспаньолом»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Барселоны» отменил выходной день после ничейного результата матча 15-го тура чемпионата Испании против «Эспаньола» (1:1), сообщает Sport.es.

Тренер сине-гранатовых изначально планировал предоставить команде выходной день 1 января, чтобы футболисты провели время со своими семьями, но неудовлетворительный результат поменял планы специалиста. Вместо этого в воскресенье футболисты команды провели очередную тренировку.

В турнирной таблице «Барселона» (38 очков) занимает первое место, опережая идущий следом «Реал» (38) по дополнительным показателям.

В следующем туре «Барса» на выезде сыграет против «Атлетико», матч состоится 8 января.

Хави Эрнандес (Хави)
ФК Барселона
ФК Эспаньол
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