0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Лига 1
Лига 2
Кубок
Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 21:27

Хави отреагировал на слова брата Месси о «Барселоне»

Виталий Косик
Корреспондент
Telegram Дзен

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес прокомментировал высказывания Матиаса Месси, брата экс-нападающего сине-гранатовых Лионеля Месси, о каталонском клубе.

В эфире его брат заявлял: «Мы не собираемся возвращаться в «Барселону», а если и вернемся, то проведем хорошую чистку. Помимо прочих, вышвырнем Жоана Лапорту».

Также родственник именитого футболиста говорил, что «Барселона» стала известной лишь благодаря Месси и «музей «Барселоны» — это музей Месси».

«Все мы иногда ошибаемся. Я всегда готов извиниться первым, когда допускаю ошибки. Сейчас это сделал Матиас Месси, и мы не должны придавать большое значение данной ситуации», — заявил Хави на пресс-конференции.

35-летний нападающий выступал за каталонский клуб с 2005 по 2021 год. В составе каталонской команды он провел 778 матчей, забил 672 гола и отдал 303 голевые передачи.

На данный момент Месси выступает в «ПСЖ», куда перешел в 2021 году. В текущем сезоне он провел за парижан 25 матчей во всех турнирах, забил 15 голов и отдал 14 результативных передач.

Лионель Месси
Хави Эрнандес (Хави)
Футбол
ФК Барселона
0
Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Томас Бах обвинил Украину в нарушении Олимпийской хартии. Это очень смело
Смолов vs Тюкавин, два 17-летних дебютанта. «Динамо» меньше трех не забивает
В статую Иисуса Христа в Рио-де-Жанейро ударила молния
Вучич заявил о приближении момента введения антироссийских санкций
В NASA сообщили об утечке хладагента в корабле «Прогресс МС-21»
«Даже представить себе не могу, как они будут жить дальше»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Хави — о де Йонге: «Мы им довольны. Он не продается»