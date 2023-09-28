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Сегодня, 16:26

Хави о деле Негрейры: «Вы уже знаете мое мнение — у меня никогда не было ощущения, что судьи помогают «Барсе»

Руслан Минаев
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Главный тренер «Барселоны» Хави высказался после обвинений в адрес каталонцев в подкупе бывшего вице-президента технического комитета судей Королевской испанской футбольной федерации Хосе Негрейры.

«На следующей неделе будет еще одна новость о Негрейре, через пятнадцать дней еще одна, а через полтора месяца будет еще одна. Вы уже знаете мое мнение о деле. Посмотрите архив любой газеты и увидите. У меня никогда не было ощущения, что судьи помогают «Барсе». Никогда», — цитирует Хави Mundo Deportivo.

Согласно позиции суда, ни одно должностное лицо не должно получать дополнительное вознаграждение за выполнение своих обязанностей. Если суд докажет вину «Барселоны», клуб могут исключить из ла лиги и отправить в сегунду — второй по силе дивизион чемпионата Испании, а также отстранить от участия в еврокубках.

Бан в еврокубках, понижение в классе и жуткий позор. В ближайшее время «Барселона» может окунуться в ад

Хави Эрнандес (Хави)
ФК Барселона
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