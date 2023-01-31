Хави ответил, нравится ли ему игра «Барселоны» после рестарта сезона

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Главный тренер «Барселоны» Хави рассказал, нравится ли ему игра команды после рестарта текущего сезона ла лиги.
«Мы отлично сыграли в четырех матчах и не очень хорошо сыграли в двух других. Против «Эспаньола» мы играли очень хорошо, но не выиграли. А против «Жироны» мы не были хороши, но выиграли.
Мы хотим всегда играть так, как против «Реала». Хороший был матч. Всем командам сейчас тяжело — посмотрите на «Ливерпуль», «Баварию» или «Милан», — сказал Хави на пресс-конференции.
«Барселона» занимает первое место в турнирной таблице, обгоняя «Реал» на 5 очков.
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