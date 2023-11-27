Хави перед матчем «Барселоны» в Лиге чемпионов рассказал о своем настрое на игру с «Порту»

Главный тренер «Барселоны» Хави рассказал, чего ждет от домашнего матча с «Порту» в 5-м туре группового турнира Лиги чемпионов.

«В «Барселоне» всегда многое поставлено на карту. Важна каждая игра. Со мной все в порядке, я полон энергии и оптимизма. Я веду эту команду за собой и верю в своих футболистов. Абсолютно доверяю им и моему штабу. А критики не избежать», — цитирует Хави пресс-служба УЕФА.

Матч «Барселона» — «Порту» пройдет 28 ноября на Олимпийском стадионе имени Льюиса Компаниса. Начало — в 23.00 мск.