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Сегодня, 15:47

Хави перед матчем «Барселоны» в Лиге чемпионов рассказал о своем настрое на игру с «Порту»

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Барселоны» Хави рассказал, чего ждет от домашнего матча с «Порту» в 5-м туре группового турнира Лиги чемпионов.

«В «Барселоне» всегда многое поставлено на карту. Важна каждая игра. Со мной все в порядке, я полон энергии и оптимизма. Я веду эту команду за собой и верю в своих футболистов. Абсолютно доверяю им и моему штабу. А критики не избежать», — цитирует Хави пресс-служба УЕФА.

Матч «Барселона» — «Порту» пройдет 28 ноября на Олимпийском стадионе имени Льюиса Компаниса. Начало — в 23.00 мск.

Хави Эрнандес (Хави)
ФК Барселона
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