Хави планирует подписать Гюндогана в «Барселону» на замену Бускетсу

Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган может продолжить карьеру в «Барселоне», сообщает Diario Sport.

По данным источника, каталонцы намерены подписать футболиста на замену центрального хавбека на замену Серджи Бускетсу, который, может покинуть команду летом 2023 года.

В Гюндогане заинтересован лично главный тренер «Барселоны» Хави. Он общался с представителями «Сити» по поводу хавбека.

Главный тренер «Ман Сити» Хосеп Гвардиола хотел бы продлить контракт с Гюндоганом еще на год.