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Испания

Сегодня, 01:59

Хави: «Победить «Реал» в класико жизненно важно»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Барселоны» Хави поделился ожиданиями от матча 11-го тура чемпионата Испании против «Реала».

«Класико — очень важный для нас матч, но перед ним нас ждет игра в Лиге чемпионов. Она очень важна, а у нас много травмированных. Сегодня нам пришлось приложить титанические усилия, мы с трудом приблизились к «Реалу» на два очка. Победить в класико жизненно важно, поскольку мы играем дома», — приводит слова Хави Marca.

Матч «Барселона» — «Реал» пройдет 28 октября и начнется в 17:15 мск. Каталонцы с 24 очками занимают третье место в турнирной таблице, мадридцы с 25 очками — на первой строчке.

Хави Эрнандес (Хави)
ФК Барселона
ФК Реал
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