Хави побил рекорд Зидана, проведя 18 выездных матчей в ла лиге без поражений

Сегодня, 00:34
«Барселона» обыграла «Мальорку» (1:0) на выезде в матче 7-го тура чемпионата Испании.
Каталонцы продлили свою серию без поражений в гостевых матчах под руководством Хави до 18 матчей (13 побед и 5 ничьих).
Хави побил рекорд бывшего главного тренера «Реала» Зинедина Зидана, у которого в 2016 году была серия из 17 игр без поражений на выезде (13 побед, 4 ничьих).
Следующий выездной матч «Барселона» проведет 16 октября против «Реала».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования