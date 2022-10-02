Хави побил рекорд Зидана, проведя 18 выездных матчей в ла лиге без поражений

«Барселона» обыграла «Мальорку» (1:0) на выезде в матче 7-го тура чемпионата Испании.

Каталонцы продлили свою серию без поражений в гостевых матчах под руководством Хави до 18 матчей (13 побед и 5 ничьих).

Хави побил рекорд бывшего главного тренера «Реала» Зинедина Зидана, у которого в 2016 году была серия из 17 игр без поражений на выезде (13 побед, 4 ничьих).

Следующий выездной матч «Барселона» проведет 16 октября против «Реала».