Главный тренер «Барселоны» Хави высказался об игре 17-летнего защитника каталонцев Пау Кубарси.

«Кубарси — невероятный игрок. Он футболист мирового класса... ребята, это ненормально, когда 17-летний парень так выступает! У меня не хватает слов, чтобы похвалить его. Он находится на выдающемся уровне. Он соревнуется как взрослый игрок. Это просто безумие», — приводит слова Хави журналист Фабрицио Романо.

Кубарси — воспитанник «Барселоны». Он сыграл за первую команду 15 матчей и отдал одну голевую передачу. Контракт защитника с клубом рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока 25 миллионов евро.