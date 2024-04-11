Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Ла Лига
Сегунда
Кубок
Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

11 апреля, 23:13

Хави — о Кубарси: «Это ненормально, когда 17-летний парень так выступает»

Хави высоко отозвался о защитнике «Барселоны» Кубарси
Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Главный тренер «Барселоны» Хави высказался об игре 17-летнего защитника каталонцев Пау Кубарси.

«Кубарси — невероятный игрок. Он футболист мирового класса... ребята, это ненормально, когда 17-летний парень так выступает! У меня не хватает слов, чтобы похвалить его. Он находится на выдающемся уровне. Он соревнуется как взрослый игрок. Это просто безумие», — приводит слова Хави журналист Фабрицио Романо.

Кубарси — воспитанник «Барселоны». Он сыграл за первую команду 15 матчей и отдал одну голевую передачу. Контракт защитника с клубом рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока 25 миллионов евро.

Хави Эрнандес (Хави)
ФК Барселона
0
Читайте также
Академия «Барселоны» «Ла Масия» считается одной из лучших в мире
Академия «Барселоны» «Ла Масия» считается одной из лучших в мире
Задержанный за убийство полицейского в Подмосковье признал вину
Судье порезали лицо, Голышев вышел в лидеры среди бомбардиров. Что случилось в матче «Металлург» - «Автомобилист»
Режим КТО в Кабардино-Балкарии отменен
Ракета-носитель «Ангара-А5» впервые стартовала с космодрома Восточный
Популярное видео
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Иттихад» — «Аль-Вехда»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
РПЛ: видео голов 23-го тура 8 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 7 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 6 апреля
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Фиорентина» — «Аталанта»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Спартак» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Ювентус» — «Лацио»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Химки» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал» — «Атлетик»: видеообзор матча, 30-й тур чемпионата Испании
«Алавес» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 22-го тура 31 марта
«Жирона» — «Бетис»: видеообзор матча, 30-й тур чемпионата Испании
«Барселона» — «Лас-Пальмас»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 22-го тура 30 марта
РПЛ: видео голов 22-го тура 29 марта
«Атлетико» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Хетафе» — «Жирона»: видеообзор матча, 29-й тур чемпионата Испании
«Осасуна» — «Реал»: видеообзор матча, 29-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Кадис»: видеообзор, чемпионат Испании
«Локомотив» — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Анри: «С каждым днем Хави становится сильнее как тренер»