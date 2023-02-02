Хави поделился мнением об отрыве «Барселоны» от «Реала»

Главный тренер «Барселоны» Хави после победы над «Бетисом» (2:1) в матче 17-го тура чемпионата Испании прокомментировал отрыв от «Реала» в турнирной таблице ла лиги.

«Барселона» с отрывом лидирует, хотя у «Реала» есть один матч в запасе. Мы хорошо работаем и находимся на правильном пути. Команда сражается в каждом матче и наслаждается своей игрой. Мои подопечные жаждут успеха», — цитирует специалиста Sport.es.

У «Барселоны» после 17 туров ла лиги 50 очков, у «Реала» матч в запасе и 42 очка.