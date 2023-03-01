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Испания

Сегодня, 19:02

Хави: «Нашей целью является победа, но «Реал» продолжает оставаться фаворитом»

Виталий Косик
Корреспондент
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Главный тренер «Барселоны» Хави поделился ожиданиями от полуфинального матча Кубка Испании против «Реала».

«Это отличная возможность выиграть титул. Мы знаем, что «Реал» является очень опасным соперником, но нашей целью является победа. Думаю, что судьба выхода в финал решится в ответной игре на «Камп Ноу». «Реал» продолжает оставаться фаворитом, потому что они является действующим чемпионом Испании и Европы. Да, мы обыграли их в Суперкубке, но я должен быть честным и сказать, что они фавориты. В то же время, однако, я считаю, что у нас есть оружие, чтобы поставить их в затруднительное положение. Я ожидаю очень сбалансированного матча», — приводит слова Хави журналист Альфредо Педулла.

Матч 1/2 финала Кубка Испании «Реал» — «Барселона» состоится завтра, 2 марта, начало встречи — 23.00 мск.

Хави Эрнандес (Хави)
Футбол
ФК Барселона
ФК Реал
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