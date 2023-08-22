Хави подпишет с «Барселоной» новый контракт после закрытия трансферного окна

Главный тренер «Барселоны» Хави скоро должен подписать с клубом новый контракт, сообщает Sport. Стороны приступят к обсуждению деталей соглашения после закрытия трансферного окна.

По данным источника, каталонцы намерены повысить зарплату Хави, так как сейчас она довольно маленькая.

Хави возглавил «Барселону» в конце 2021 года и за этот срок выиграл с командой чемпионат Испании и Суперкубок страны.