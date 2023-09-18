Хави подтвердил, что «Барселона» близка к продлению контрактов с Бальде и Ямалем

Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал информацию о предстоящем продлении контрактов с защитником Алехандро Бальде и полузащитником Ламином Ямалем.

«Насколько мне известно, продление контрактов с Ламином Ямалем и Алехандро Бальде идет полным ходом и скоро будут новости», — приводит слова Хави журналист Фабрицио Романо.

19-летний Бальде и 16-летний Ямаль — воспитанники «Барселоны». Контракты обоих игроков истекают летом 2024 года.

В сезоне-2023/24 Бальде провел 4 матча за клуб и не отличился результативными действиями, а Ямаль принял участие в 5 играх, в которых отдал 2 голевые передачи.