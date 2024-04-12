Хави – об уходе из «Барселоны»: «Решение не изменится»

Сегодня, 16:24
Главный тренер «Барселоны» Хави снова заявил, что не планирует менять решение об уходе из команды по окончании сезона.
«Я говорил вам это на каждой пресс-конференции. Ничего не изменилось. Если хотите, поменяйте вопрос, я даю такую возможность.
Я пытаюсь изменить динамику ради клуба, больше я ничего не делаю. Решение не изменится», — приводит слова Хави Marca.
44 летний испанец в январе объявил об уходе из «Барселоны» по окончании сезона. С того момента каталонцы не потерпели ни одного поражения в 12 матчах: 9 побед и 3 ничейных результата.