Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Ла Лига
Сегунда
Кубок
Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 16:24

Хави – об уходе из «Барселоны»: «Решение не изменится»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Telegram Дзен

Главный тренер «Барселоны» Хави снова заявил, что не планирует менять решение об уходе из команды по окончании сезона.

«Я говорил вам это на каждой пресс-конференции. Ничего не изменилось. Если хотите, поменяйте вопрос, я даю такую возможность.

Я пытаюсь изменить динамику ради клуба, больше я ничего не делаю. Решение не изменится», — приводит слова Хави Marca.

44 летний испанец в январе объявил об уходе из «Барселоны» по окончании сезона. С того момента каталонцы не потерпели ни одного поражения в 12 матчах: 9 побед и 3 ничейных результата.

Хави Эрнандес (Хави)
Футбол
ФК Барселона
3
Обсудить
Читайте также
Стало известно, сколько заработал Большунов по итогам сезона
Хачанов проиграл Циципасу в четвертьфинале турнира в Монте-Карло
В Донецке разыскивают военного корреспондента Рассела Бентли из США
Громкая отставка в «Спартаке», Амарал провел тайную встречу с журналистами, на место Абаскаля 20 претендентов. Что происходит у красно-белых
В Ленинградской области ребенок выпал из окна из-за недосмотра родителей
Путин присвоил космонавтам Петелину и Федяеву звания Героев России
Популярное видео
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: финал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Иттихад» — «Аль-Вехда»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
РПЛ: видео голов 23-го тура 8 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 7 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 6 апреля
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Фиорентина» — «Аталанта»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Спартак» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Ювентус» — «Лацио»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Химки» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал» — «Атлетик»: видеообзор матча, 30-й тур чемпионата Испании
«Алавес» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 22-го тура 31 марта
«Жирона» — «Бетис»: видеообзор матча, 30-й тур чемпионата Испании
«Барселона» — «Лас-Пальмас»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 22-го тура 30 марта
РПЛ: видео голов 22-го тура 29 марта
«Атлетико» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Хетафе» — «Жирона»: видеообзор матча, 29-й тур чемпионата Испании
«Осасуна» — «Реал»: видеообзор матча, 29-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Кадис»: видеообзор, чемпионат Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Хави — о Кубарси: «Это ненормально, когда 17-летний парень так выступает»