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Испания

Сегодня, 10:27

Хави после травмы Дембеле попросил усилить атаку, но не может никого подписать из-за ФФП

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Главный тренер «Барселоны» Хави попросил об усилении нападения после травмы форварда Усмана Дембеле, однако клуб не может купить нового игрока из-за финансового фэйр-плей, сообщает журналист Хави Мигель в своих соцсетях.

По информации источника, после травмы француза тренер «Барселоны» вновь спросил у директора Матеу Алемани, можно ли усилить атаку. Менеджер ответил Хави, что правила финансового фэйр-плей не позволят это сделать.

Француз был травмирован во встрече 19-го тура ла лиги против «Жироны». Футболист сразу отправился на медицинское обследование, а вечером была подтверждена информация о травме мышцы бедра. По информации СМИ, нападающий может пропустить от трех до четырех недель. В «Барселоне» надеются, что Дембеле вернется к ответной игре с «Манчестер Юнайтед» 23 февраля.

«Барселона» набрала 47 очков и оторвалась на 6 баллов от идущего вторым «Реала», но у мадридцев есть игра в запасе.

Усман Дембеле
Хави Эрнандес (Хави)
Футбол
ФК Барселона
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