Хави: «Пришлось выпускать тех, кто выходит нечасто, и они показали футбол высокого уровня»

Главный тренер «Барселоны» Хави подвел итоги матча 27-го тура чемпионата Испании против «Эльче» (4:0).

«Я счастлив. Чтобы собрать состав на сегодняшнюю игру, нам пришлось задействовать тех, кто выходит не так часто, и они показали футбол очень высокого уровня. Это настоящая команда. Мы сделали важный шаг и добились очень хорошей победы. Я очень доволен командой.

Честно говоря, идея выпустить в центре поля Эрика Гарсию родилась у Йорди Кройффа. Он твердил мне об этом с прошлого года. Мы подумали, все обсудили вместе со штабом. На протяжении нескольких месяцев мы ставили его в опорную зону в двусторонних матчах. Он провел отличный матч, думаю, в его лице мы можем получить хорошего опорного хавбека», — приводит слова Хави Marca.

«Барселона» занимает первое место в ла лиге, набрав 71 очко. «Эльче» находится на 20-й строчке (13).