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Испания

Сегодня, 07:41

Хави признался, что не удивлен результатами Артеты в «Арсенале»

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес рассказал, что думает о работе Микеля Артеты, возглавляющего «Арсенал».

«Меня не удивляют достижения Артеты во главе «Арсенала». Я работал ассистентом Гвардиолы, а также был центральным полузащитником «Барселоны» — эти два фактора уже дают ему преимущество. У меня всегда было ощущение, что он преуспеет в роли тренера», — цитирует Goal наставника сине-гранатовых.

«Арсенал» на данный момент лидирует в турнирной таблице АПЛ, на два очка опережая «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы.

Хави Эрнандес (Хави)
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Барселона
Микель Артета
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