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Испания

Сегодня, 20:32

Хави продлил контракт с «Барселоной»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Хави.
Фото Reuters
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Главный тренер «Барселоны» Хави продлил свой контракт с клубом, сообщается на официальном сайте каталонцев.

Новое соглашение с 43-летним специалистом рассчитано до конца сезона-2024/25 с возможностью продления еще на один год.

Хави возглавляет «Барселону» с 2021 года. Под его руководством каталонцы провели 96 матчей, одержали 61 победу, 16 раз сыграли вничью и уступили в 19 встречах. В прошедшем сезоне «Барселона» стала чемпионом Испании.

В текущем розыгрыше ла лиги «Барселона» с 13 очками занимает второе место после 5 туров.

Хави Эрнандес (Хави)
Футбол
ФК Барселона
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