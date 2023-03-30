Хави продлит контракт с «Барселоной»

Главный тренер «Барселоны» Хави продолжит работу с клубом, сообщает Фабрицио Романо.

Действующее соглашение Хави с каталонцами истекает летом 2024 года. По информации источника, клуб уже приготовил для 43-летнего специалиста новый контракт, но сейчас Хави хочет сосредоточиться на концовке сезона. Главный тренер «Барселоны» рассчитывает подписать новое соглашение после чемпионства в испанской ла лиге.

Хави работает с «Барселоной» с 2021 года. После 26 туров каталонцы с 68 очками лидируют в турнирной таблице чемпионата Испании. Отрыв от «Реала составляет 12 очков.