Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Ла Лига
Сегунда
Кубок
Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 08:55

Хави продлит контракт с «Барселоной»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Telegram Дзен

Главный тренер «Барселоны» Хави продолжит работу с клубом, сообщает Фабрицио Романо.

Действующее соглашение Хави с каталонцами истекает летом 2024 года. По информации источника, клуб уже приготовил для 43-летнего специалиста новый контракт, но сейчас Хави хочет сосредоточиться на концовке сезона. Главный тренер «Барселоны» рассчитывает подписать новое соглашение после чемпионства в испанской ла лиге.

Хави работает с «Барселоной» с 2021 года. После 26 туров каталонцы с 68 очками лидируют в турнирной таблице чемпионата Испании. Отрыв от «Реала составляет 12 очков.

Хави Эрнандес (Хави)
Футбол
ФК Барселона
0
Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Жених певицы Адель — воротила из мира НБА. Продавал майки из багажника, а теперь дружит с Леброном
Президент МОК Бах выступил за возвращение россиян на международные турниры в нейтральном статусе
В РФ установили новый порядок соцвыплат для проживающих за границей
В США выразили надежду на скорое вступление Швеции и Финляндии в НАТО
Госдеп США заявил о продолжении работы над сохранением ДСНВ
Хозяйка квартиры рассказала об убитой девушке на севере Москвы
Популярное видео
«Барселона» — «Реал»: видеообзор матча, 26-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Валенсия»: видеообзор матча, 26-й тур чемпионата Испании
«Жирона» — «Атлетико»: чемпионат Испании, 25-й тур, видеообзор матча
«Атлетик» — «Барселона»: чемпионат Испании, 25-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Эспаньол»: чемпионат Испании, 25-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Реал»: чемпионат Испании, 24-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «Валенсия»: чемпионат Испании, видеообзор
«Атлетико» — «Севилья»: чемпионат Испании, 24-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Барселона»: Кубок Испании, 1/2 финала, видеообзор матча
«Осасуна» — «Атлетик»: Кубок Испании, 1/2 финала, видеообзор матча
«Альмерия» — «Барселона»: чемпионат Испании, видеообзор матча
«Реал» — «Атлетико»: чемпионат Испании, 23-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «Кадис»: чемпионат Испании, 22-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Атлетик»: чемпионат Испании, 22-й тур, видеообзор матча
«Осасуна» — «Реал»: чемпионат Испании, 22-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Эльче»: чемпионат Испании, 21-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Барселона»: чемпионат Испании, видеообзор
«Сельта» — «Атлетико»: чемпионат Испании, 21-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «Севилья»: чемпионат Испании, 20-й тур, видеообзор матча
«Мальорка» — «Реал»: чемпионат Испании, 20-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Хетафе»: чемпионат Испании, 20-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Валенсия»: чемпионат Испании, 17-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Барселона»: чемпионат Испании, 17-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Реал Сосьедад»: чемпионат Испании, видеообзор
«Осасуна» — «Атлетико»: чемпионат Испании, 19-й тур, видеообзор матча
«Жирона» — «Барселона»: чемпионат Испании, 19-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Реалу» интересен защитник «Челси» Джеймс