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Сегодня, 14:29

Хави продлит контракт с «Барселоной» до 2026 года

Мария Гусева
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Главный тренер «Барселоны» Хави продлит контракт с клубом, сообщает Sport.es.

По информации источника, в последние недели переговоры между «Барсой» и 43-летним испанским специалистом сильно продвинулись. Сторонам осталось решить несколько последних вопросов, окончательное решение будет принято в ближайшее время.

Ожидается, что Хави продлит контракт с «Барселоной» до июня 2026 года.

Хави возглавляет «Барселону» с 2021 года. В сезоне-2022/23 под его руководством каталонцы досрочно стали чемпионами Испании и выиграли Суперкубок страны.

Источник: https://www.sport.es/es/noticias/barca/renovacion-xavi-inminente-88042896
Хави Эрнандес (Хави)
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