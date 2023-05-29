Хави продлит контракт с «Барселоной» до 2026 года

Главный тренер «Барселоны» Хави продлит контракт с клубом, сообщает Sport.es.

По информации источника, в последние недели переговоры между «Барсой» и 43-летним испанским специалистом сильно продвинулись. Сторонам осталось решить несколько последних вопросов, окончательное решение будет принято в ближайшее время.

Ожидается, что Хави продлит контракт с «Барселоной» до июня 2026 года.

Хави возглавляет «Барселону» с 2021 года. В сезоне-2022/23 под его руководством каталонцы досрочно стали чемпионами Испании и выиграли Суперкубок страны.