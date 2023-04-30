Хави о дебюте 15-летнего Ямаля за «Барселону»: «Он почти смог забить»

Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал дебют полузащитника Ламина Ямаля в матче 32-го тура ла лиги против «Бетиса» (4:0).

«Ямаль выступил очень хорошо. Я сказал ему попробовать что-нибудь сделать на поле, и он сделал это. В 15 лет, представьте, он почти смог забить. Он особенный игрок, у него есть уверенность в себе, он может быть важным футболистом, это понимаешь на тренировках», — приводит слова Хави Marca.

Каталонцы играли в большинстве с 33-й минуты. Хавбек «Бетиса» Эдгар Гонсалес получил две желтые карточки и был удален с поля.

«Барселона» продолжает лидировать в турнирной таблице ла лиги, набрав 79 очков. «Бетис» располагается на 6-й строчке — 49 очков.