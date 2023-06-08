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Испания

Сегодня, 14:04

Хави: «Неймар не входит в планы «Барселоны». У нас разные приоритеты»

Ана Горшкова
Корреспондент
Неймар.
Фото Global Look Press
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Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал информацию о возможном возвращении в клуб нападающего «ПСЖ» Неймара.

«Я удивлен этой информацией... Его нет в наших планах. Я очень ценю его, но у нас разные приоритеты. Спортивный отдел уже определился со всеми летними трансферами», — приводит слова Хави Jijantes FC.

Ранее сообщалось, что Неймар может вернуться в «Барселону» после срыва трансфера Лионеля Месси.

Неймар выступает за «ПСЖ» с 2017 года. Контракт рассчитан до лета 2025 года. В прошлом сезоне он принял участие в 29 матчах во всех турнирах, в которых забил 18 голов и сделал 17 результативных передач.

Источник: Jijantes FC
Неймар Сантос
Хави Эрнандес (Хави)
ФК Барселона
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