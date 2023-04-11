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Испания

Сегодня, 01:13

Хави о ничьей с «Жироной»: «Нам не хватало завершающего штриха»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Барселоны» Хави подвел итоги матча 28-го тура чемпионата Испании против «Жироны» (0:0).

«Мы пытались выиграть, провели хороший матч, имели много возможностей забить и могли победить в матче против очень хорошей команды. Не хватало лишь завершающего штриха. Думаю, мы заслужили победу. Если взять только результат, нельзя радоваться одному очку на своем поле. Но мы оторвались от второго места на 13 баллов за 10 матчей до конца. Если бы нам удалось забить перед перерывом, это была бы другая история. Но порой придется сталкиваться с командами, которые бьются за жизнь», — приводит слова Хави DAZN.

«Барселона» прервала серию из 4 побед подряд и с 72 очками расположилась на первом месте в турнирной таблице. Каталонцы оторвались от идущего на второй строчке «Реала» на 13 очков. «Жирона» с 35 очками занимает 11-е место.

Хави Эрнандес (Хави)
ФК Барселона
ФК Жирона
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