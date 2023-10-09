Хави — о ничьей с «Гранадой»: «Мы доминировали почти весь матч»

Главный тренер «Барселоны Хави подвел итоги матча 9-го тура чемпионата Испании против «Гранады» (2:2).

«Думаю, мы доминировали почти весь матч. У нас были моменты, мы заслуживали большего, но из-за своих ошибок... Нельзя так начинать игру. Мы обсуждали то, насколько соперник опасен. Нам пришлось отыгрываться. Команда начала играть спокойно, доминировала и в конечном счете заслужила победу. Однако мы уходим с одним очком — для нас этого мало.

Мы допустили ошибку в комбинационной игре. Нашей задачей было идти вперед. Такой гол повлиял на нас. Но после второго пропущенного гола команда чувствовала себя хорошо — с точки зрения игры, а не результата.

Резервный судья сказал мне в эпизоде в концовке встречи, что Ферран коснулся мяча. Очевидно, он его не касался. Есть ощущение, что этот гол можно было и засчитать. Кому Ферран мешает? Мяч как летел, так и летит дальше, никому Торрес не мешал», — приводит слова Хави Marca.

«Барселона» набрала 21 очко и располагается на третьем месте в турнирной таблице чемпионата страны. «Гранада» занимает 19-ю строчку (6 очков).