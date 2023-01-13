Хави: «Барселона» сама себе усложнила жизнь в матче с «Бетисом»

Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал победу над «Бетисом» (1:1, пен. 4:2) в полуфинале Суперкубка Испании.

«Мы прошли через разные стадии. Первый тайм был полностью за нами. Но мы не забили второй гол, который мог бы изменить игру. Во втором тайме все изменилось. «Бетис» доминировал в некоторых моментах. В конце концов Тер Штеген сделал разницу. Это желанный финал.

Мы сами себе усложнили жизнь в матче с тяжелым соперником. Мы защищались не так, как в матче с «Атлетико», были утомлены.

Нам нужно стать более зрелыми. Мы забили второй гол, но не забили третий, а надо добивать соперника. Но после ЧМ-2022 мы постоянно с таким сталкиваемся. Мы не знаем, с чем это связано. Смотрим видео, говорим про это. У нас есть очень молодые футболисты, что, возможно, слишком сильно на нас влияет», — приводит слова Хави Sport.es.

?В финале Суперкубка Испании «Барселона» встретится с «Реалом». Матч состоится 15 января.