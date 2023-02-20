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Сегодня, 02:16

Хави о победе над «Кадисом»: «Те, кто играет не так часто, хорошо проявили себя»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Барселоны» Хави подвел итоги матча 22-го тура чемпионата Испании против «Кадиса» (2:0).

«Первый тайм получился очень хорошим. Во втором мы замедлились, но это естественно. Мы много играем и очень сильно устали. Но мы победили и не пропустили. Серджи Роберто способен играть на разных позициях, и это прекрасно для тренера. Те, кто играет не так часто, хорошо проявили себя. Эрик Гарсия был очень хорош», — приводит слова Хави Marca.

После этого матча «Барселона» с 59 очками лидирует в турнирной таблице, опережая идущий на втором месте «Реал» на 8 очков. «Кадис» с 22 очками — на 17-й строчке.

Хави Эрнандес (Хави)
ФК Барселона
ФК Кадис
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