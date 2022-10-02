Хави о победе «Барселоны» над «Мальоркой»: «Важные три очка для нас после паузы на матчи сборных»

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Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал победу над «Мальоркой» (1:0) в матче 7-го тура чемпионата Испании.
«Матч получился очень сложным для нас. Мы набрали важные три очка после паузы на игры сборных. Если не забиваешь второй гол, то такие матчи становятся тяжелее с каждой минутой. Мы проявили терпение и спокойствие.
Против таких команд, как «Мальорка», всегда сложно атаковать, очень мало пространства, нужно быть осторожнее. В первом тайме мы были хороши, но во втором расслабились — этого нельзя позволять. Надо было забивать второй гол и быть амбициознее», — приводит Marca слова Хави.
«Барселона» вышла на первое место в турнирной таблице чемпионата Испании с 19 очками в 7 матчах. «Реал» идет на второй строчке с 18 очками, однако у мадридцев на один матч меньше.
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