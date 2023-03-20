0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Ла Лига
Сегунда
Кубок
Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 01:59

Хави о победе над «Реалом»: «Мы доминировали, создали больше моментов»

Сергей Разин
корреспондент
Telegram Дзен

Главный тренер «Барселоны» Хави подвел итоги матча 26-го тура чемпионата Испании против «Реала» (2:1).

«Мы доминировали, создали больше моментов. Я остался довольным. Команда исчерпала себя и поработала в защите и атаке. Для нас это очень важная победа. Я думаю, что мы были хороши, мы больше контролировали матч. Они знали, как выйти из высокого давления. Пропущенный гол от «Реала» стал результатом нашей концептуальной ошибки. Я думаю, что в целом мы были лучше. У меня до последнего момента были сомнения кого выбрать — Сержи Роберто или Франка Кессье. В итоге все получилось очень хорошо, потому что оба забили», — приводит слова Хави Marca.

После этого матча «Барселона» с 68 очками занимает первое место в турнирной таблице, «Реал» с 56 очками — на второй строчке.

Хави Эрнандес (Хави)
ФК Барселона
ФК Реал
0
Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Овечкин набрал одно очко в проигранном матче «Вашингтона» с «Сент-Луисом»
«Локо» — это аттракцион: обыграли «Краснодар», уступая 0:2. У Дзюбы — победный гол
Путин провел совещание в командном пункте СВО в Ростове-на-Дону
The Hill назвала визит Си Цзиньпина в Москву вызовом Западу
Япония выразила протест КНДР в связи с запуском баллистической ракеты
Во Франции назвали причину угрозы ареста Трампа
Популярное видео
«Атлетико» — «Валенсия»: видеообзор матча, 26-й тур чемпионата Испании
«Жирона» — «Атлетико»: чемпионат Испании, 25-й тур, видеообзор матча
«Атлетик» — «Барселона»: чемпионат Испании, 25-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Эспаньол»: чемпионат Испании, 25-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Реал»: чемпионат Испании, 24-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «Валенсия»: чемпионат Испании, видеообзор
«Атлетико» — «Севилья»: чемпионат Испании, 24-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Барселона»: Кубок Испании, 1/2 финала, видеообзор матча
«Осасуна» — «Атлетик»: Кубок Испании, 1/2 финала, видеообзор матча
«Альмерия» — «Барселона»: чемпионат Испании, видеообзор матча
«Реал» — «Атлетико»: чемпионат Испании, 23-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «Кадис»: чемпионат Испании, 22-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Атлетик»: чемпионат Испании, 22-й тур, видеообзор матча
«Осасуна» — «Реал»: чемпионат Испании, 22-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Эльче»: чемпионат Испании, 21-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Барселона»: чемпионат Испании, видеообзор
«Сельта» — «Атлетико»: чемпионат Испании, 21-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «Севилья»: чемпионат Испании, 20-й тур, видеообзор матча
«Мальорка» — «Реал»: чемпионат Испании, 20-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Хетафе»: чемпионат Испании, 20-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Валенсия»: чемпионат Испании, 17-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Барселона»: чемпионат Испании, 17-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Реал Сосьедад»: чемпионат Испании, видеообзор
«Осасуна» — «Атлетико»: чемпионат Испании, 19-й тур, видеообзор матча
«Жирона» — «Барселона»: чемпионат Испании, 19-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Атлетико»: Кубок Испании, 1/4 финала, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Чемпионат Испании: «Атлетико» обыграл «Валенсию», «Барселона» победила «Реал» и другие матчи 26-го тура