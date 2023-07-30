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Испания

Сегодня, 04:30

Хави — о победе над «Реалом»: «Есть много вещей, которые нужно улучшить»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Барселоны» Хави подвел итоги товарищеского матча против «Реала» (3:0).

«Прежде всего, с точки зрения игры, это был равный матч. Были моменты ожидания и длительного владения мячом. Мы играли против очень физически крепкого соперника, самого сильного в мире. Мы довольны тем, как мы играли. Это эль-класико, и обычно здесь не дружат. Что касается Фермина Лопеса, у него есть последний пас, чего нам не хватало в прошлом сезоне.

Результат очень благоприятный, но это не значит, что мы провели отличную игру. У «Реала» гораздо более многочисленный состав, чем у нас. В целом я доволен, как мы играли, но есть много вещей, которые нужно улучшить», — приводит слова Хави Marca.

В следующем товарищеском матче «Барселона» 2 августа сыграет с «Миланом», «Реал» 3 августа встретится с «Ювентусом».

Хави Эрнандес (Хави)
ФК Барселона
ФК Реал
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