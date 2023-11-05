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Сегодня, 02:32

Хави — о победе над «Реалом Сосьедад»: «Мы играли не лучшим образом, но иногда футбол сложно объяснить»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Барселоны» Хави подвел итоги матча 12-го тура чемпионата Испании против «Реала Сосьедад» (1:0).

«Послевкусие потрясающее. Мы играли не лучшим образом, много мучились, но иногда футбол сложно объяснить. На прошлой неделе мы заслуживали победы над «Реалом», а сегодня, возможно, нет. Мы плохо начали игру, но набрали драгоценные три очка. Однако нам нужно прибавлять.

Мы создавали мало моментов, чувствовали себя неуютно, это очевидно. Ничьей для нас было мало. В последние 10 минут мы были лучше готовы физически", — приводит слова Хави Marca.

Единственный гол забил защитник Рональд Араухо на 90+4-й минуте. Российский полузащитник клуба из Сан-Себастьян Арсен Захарян попал в заявку на матч, но остался в запасе.

«Барселона» набрал 27 очков и поднялась на третье место в турнирной таблице ла лиги. «Реал Сосьедад» находится на шестой строчке (19 очков).

Хави Эрнандес (Хави)
ФК Барселона
ФК Реал Сосьедад
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