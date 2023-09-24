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Хави — об игре с «Сельтой»: «Мы вырвали победу в матче, который шел совершенно не по плану»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Барселоны» Хави подвел итоги матча 6-го тура чемпионата Испании против «Сельты» (3:2).

«Мы вырвали победу в матче, который шел совершенно не по плану. «Сельта» провела хорошую игру, действовала агрессивно. Рафа Бенитес справедливо будет считать, что его команда заслуживала большего. У этой победы приятный привкус, но не настолько, насколько в матчах с «Бетисом» и «Антверпеном». Это не наш путь. Я приветствую такое проявление веры, но это не наш путь. Эти три очка будут крайне полезны, мы поднимаемся на вершину таблицы до игры «Реала», но нам надо прибавлять», — приводит слова Хави Marca.

На 81-й минуте при счете 0:2 форвард «Барсы» Роберт Левандовски отыграл один мяч, а через семь минут он оформил дубль и сравнял счет в матче. На 89-й минуте гол защитника Жоау Канселу принес каталонской команде победу.

«Барселона» набрала 16 очков и занимает первое место в турнирной таблице ла лиги. «Сельта» находится на 17-й строчке (4 очка).

Хави Эрнандес (Хави)
ФК Барселона
ФК Сельта
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