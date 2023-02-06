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Испания

Сегодня, 01:32

Хави: «Мы провели отличную игру. Теперь разница с «Реалом» 8 очков»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Барселоны» Хави подвел итоги матча 20-го тура чемпионата Испании против «Севильи» (3:0).

«Смотрим на разницу в очках, на то, как мы играем, на уверенность и результат. Мы провели отличную игру. Теперь разница с «Реалом» 8 очков. Несмотря на то, что снаружи была критика в адрес Рафиньи, мы ценим игру не только за голы и передачи. Он отбирает мячи, он собран, а это залог успеха команды. Сейчас он отличился в двух играх подряд и кажется, что он больше выделяется, но он делает это весь сезон», — приводит слова Хави Marca.

После этого матча «Барселона» с 53 очками занимает первое место, опережая идущий вторым «Реал» на 8 очков. «Севилья» с 21 очком — на 16-й строчке.

Хави Эрнандес (Хави)
ФК Барселона
ФК Севилья
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