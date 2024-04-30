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Сегодня, 01:14

Хави — о победе над «Валенсией»: «Я доволен нашим отношением к делу»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Барселоны» Хави подвел итоги матча 33-го тура чемпионата Испании против «Валенсии» (3:2).

«Дальние забросы создавали проблемы даже больше, чем сами единоборства. Нам мешали подборы «Валенсии». Она отрабатывает такие действия, она сделала их ключевым элементом своей игры. У нее есть необходимая подготовка, и она таким образом создала четыре или пять моментов. Я рад и доволен нашим отношением к делу, поскольку из-за ошибок нам пришлось отыгрываться. Индивидуальные ошибки были, однако мы продемонстрировали хорошо организованную игру и хорошую структуру атаки. Нам нужно играть спокойнее», — приводит слова Хави DAZN.

«Барселона» (73 очка) поднялась на второе место в ла лиге. «Валенсия» (47) идет восьмой в турнирной таблице.

Хави Эрнандес (Хави)
ФК Барселона
ФК Валенсия
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