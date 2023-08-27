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Сегодня, 22:19

Хави — о матче с «Вильярреалом»: «Игра получилась сумасшедшей из-за «Барселоны»

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес прокомментировал победный матч команды в третьем туре ла лиги против «Вильярреала» — 4:3.

«Встреча получилась сумасшедшей из-за нас самих. Мы доминировали, но и пропустили слишком много. Это была хорошая игра в атаке, но в защите у нас были проблемы, но против этой команды нелегко играть на выезде», — цитирует Хави Football Espana

После трех туров ла лиги «Барса» набрала 7 очков и расположилась на 3-м месте. «Вильярреал» (3) идет на 13-й строчке.

3 сентября каталонцы встретятся с «Осасуной» в 4-м туре ла лиги. «Вильярреал» 1 сентября сыграет с «Кадисом».

Хави Эрнандес (Хави)
ФК Барселона
ФК Вильярреал
0
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 И В Н П +/- О
1
 Реал 3 3 0 0 6-1 9
2
 Жирона 3 2 1 0 6-2 7
3
 Барселона 3 2 1 0 6-3 7
4
 Осасуна 3 2 0 1 4-3 6
5
 Р. Вальекано 2 2 0 0 4-0 6
6
 Валенсия 3 2 0 1 4-3 6
7
 Атлетико 2 1 1 0 3-1 4
8
 Бетис 2 1 1 0 2-1 4
9
 Кадис 3 1 1 1 2-3 4
10
 Алавес 2 1 0 1 4-4 3
11
 Р. Сосьедад 3 0 3 0 2-2 3
12
 Атлетик 2 1 0 1 2-2 3
13
 Вильярреал 3 1 0 2 5-6 3
14
 Гранада 3 1 0 2 4-7 3
15
 Лас-Пальмас 3 0 2 1 1-2 2
16
 Мальорка 3 0 1 2 3-5 1
17
 Сельта 3 0 1 2 1-4 1
18
 Хетафе 2 0 1 1 0-3 1
19
 Альмерия 3 0 1 2 2-6 1
20
 Севилья 3 0 0 3 5-8 0
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37 тур
38 тур
25.08 20:30
Лас-Пальмас – Р. Сосьедад
 0 : 0
25.08 22:30
Сельта – Реал
 0 : 1
26.08 20:00
Кадис – Альмерия
 1 : 1
26.08 20:30
Гранада – Мальорка
 3 : 2
26.08 22:30
Севилья – Жирона
 1 : 2
27.08 18:30
Вильярреал – Барселона
 3 : 4
27.08 20:30
Валенсия – Осасуна
 1 : 2
27.08 22:30
Атлетик – Бетис
 - : -
28.08 20:30
Хетафе – Алавес
 - : -
28.08 22:30
Р. Вальекано – Атлетико
 - : -
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