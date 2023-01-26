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Испания

Сегодня, 04:34

Хави хочет выиграть Кубок Испании с «Барселоной»

Евгений Козинов
Корреспондент
Хави.
Фото Global Look Press
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Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал победу над «Реалом Сосьедад» (1:0) в матче 1/4 финала Кубка Испании.

«Дембеле — игрок, который сильно повзрослел с тех пор, как я здесь. Я вижу в нем много сильных качеств и огромный потенциал. Я очень в него верю. Крайним защитникам всегда непросто, когда им приходится обороняться против Усмана. Он хороший парень и изменил ситуацию, поэтому я очень рад за него.

У нас оставалось четыре игры, теперь три. Это наша цель, мы хотим получить трофей Кубка Испании", — цитирует Football Espana Хави.

«Барселона» стала первым полуфиналистом турнира. Соперник станет известен по итогам жеребьевки.

Хави Эрнандес (Хави)
Футбол
ФК Барселона
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