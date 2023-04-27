Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Ла Лига
Сегунда
Кубок
Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 02:19

Хави: «Барселона» старалась до конца, но «Райо» просто победил"

Евгений Козинов
Корреспондент
Хави.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал поражение от «Райо Вальекано» (1:2) в матче 31-го тура чемпионата Испании.

«Мы не показали хорошей игры, нам было некомфортно все время. Нас наказали во втором голе, но мы старались до конца. У нас была вера и мужество, но «Райо» просто победил. Они оказывали на нас большое давление, и мы никогда не чувствовали себя комфортно. Это поражение нас раздражает», — цитирует Football Espana Хави.

Также Хави отметил, что «Барселоне» не удалось извлечь выгоду из поражения «Реала» от «Жироны» во вторник вечером, так как в чемпионской гонке еще предстоит пройти долгий путь.

«Послание простое: осталось много матчей впереди. Ничего не сделано, и ла лига не выиграна, о чем я говорил много раз», — добавил специалист.

«Райо Вальекано» поднялся на 9-е место в турнирной таблице, набрав 43 очка. «Барселона» идет первой, опережая «Реал» на 9 очков.

26&nbsp;апреля. &laquo;Райо Вальекано&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Барселона&raquo;&nbsp;&mdash; 2:1. «Райо» — кошмар «Барселоны», «Интер» не пустил «Ювентус» в финал, «Ливерпуль» разыгрался
Хави Эрнандес (Хави)
Футбол
ФК Барселона
ФК Райо Вальекано
0
Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Кокорин рассказал о самой дорогой паре кроссовок в своей коллекции
«МОК выдвигает унизительный ультиматум». Жесткая дискуссия о возвращении российских спортсменов
На Украине не подтвердили получение 98% обещанного НАТО вооружения
Матвиенко сообщила об обретении Россией новых союзников вопреки Западу
В Сети появилось видео избиения призывника на Украине
В США признали одержимость соблюдением антироссийских санкций
Популярное видео
«Атлетико» — «Мальорка»: видеообзор, 31-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Реал»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Барселона» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал» — «Сельта»: видеообзор матча, 30-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Севилья»: видеообзор матча, 29-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Альмерия»: видеообзор матча, 29-й тур чемпионата Испании
«Хетафе» — «Барселона»: видеообзор матча, 29-й тур чемпионата Испании
«Кадис» — «Реал»: видеообзор матча, 29-й тур чемпионата Испании
«Атлетик» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Барселона» — «Жирона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Райо Вальекано» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 28-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Бетис»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Вильярреал» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал» — «Вальядолид»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Эльче» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Барселона» — «Реал»: видеообзор матча, 26-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Валенсия»: видеообзор матча, 26-й тур чемпионата Испании
«Жирона» — «Атлетико»: чемпионат Испании, 25-й тур, видеообзор матча
«Атлетик» — «Барселона»: чемпионат Испании, 25-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Эспаньол»: чемпионат Испании, 25-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Реал»: чемпионат Испании, 24-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «Валенсия»: чемпионат Испании, видеообзор
«Атлетико» — «Севилья»: чемпионат Испании, 24-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Барселона»: Кубок Испании, 1/2 финала, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Ла лига, 31-й тур: «Жирона» обыграла «Реал», «Райо Вальекано» победил «Барселону»