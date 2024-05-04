Хави: «Нам нужно многое изменить, чтобы за что-то бороться в следующем сезоне»

Главный тренер «Барселоны» Хави подвел итоги матча против «Жироны» (2:4) в 34-м туре испанской ла лиги.

«Мы потеряли контроль над матчем из-за вопиющих ошибок, которых не должно быть на таком уровне. Это происходило с нами весь сезон и продолжает происходить. На таком уровне это имеет значение. Нам нужно многое изменить, чтобы за что-то бороться в следующем сезоне.

Мы испытываем проблемы при любой негативной ситуации. Точечные индивидуальные ошибки. Думаю, что это связано с недостатком зрелости из-за возраста команды. Думаю, мы будем учиться на ошибках и поборемся в следующем сезоне», — приводит слова Хави Marca.

После поражения от «Жироны» команда Хави с 73 очками опустилась на третье место в ла лиге. Кроме того, поражение «Барселоны» позволило «Реалу» досрочно гарантировать себе чемпионский титул.