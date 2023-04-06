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Сегодня, 03:23

Хави: «Второй гол сразу после перерыва нас убил»

Евгений Козинов
Корреспондент
Хави.
Фото Global Look Press
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Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал поражение от «Реала» (0:4) в полуфинале Кубка Испании.

«В первом тайме мы были очень хороши. Мы должны были остановить их контратаку, но пропустили гол. Второй гол сразу после перерыва нас убил. Мы должны быть самокритичными и продолжать работать», — цитирует Football Espana Хави.

В матче с «Реалом» у «Барселоны» не было четырех ключевых игроков: Андреаса Кристенсена, Френки Де Йонга, Педри и Усмана Дембеле, но Хави не хотел использовать их отсутствие как оправдание поражению.

«Если говорить о травмах, это будет звучать как оправдание. Мы очень хорошо боролись в первом матче и в первом тайме. Я горжусь этим. Я уже говорил, что «Реал» был фаворитом, они недавние победители Лиги чемпионов», — добавил Хави.

5&nbsp;апреля. &laquo;Барселона&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Реал&raquo;&nbsp;&mdash; 0:4. Карим Бензема. «Реал» унизил «Барселону» в класико. Исторический хет-трик Бензема заставил «Камп Ноу» умолкнуть

Хави Эрнандес (Хави)
Футбол
ФК Барселона
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