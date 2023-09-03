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Сегодня, 04:23

Хави: «Понимаю, почему Фати, Абде и Гарсия покинули «Барселону»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал уход из команды летом Ансу Фати, Абде Эззалзули и Эрика Гарсии.

«Ансу, Эрик и Абде хотели играть регулярно. Мы не хотим терять ни одного из них, поэтому в контракте Абде есть пункт об обратном выкупе. Я пытался их убедить, но они были тверды в своем решении найти игровое время. Получать минуты на поле в «Барсе» сложно, поэтому я их понимаю», — цитирует Mundo Deportivo Хави.

«Жирона» арендовала Гарсию, «Брайтон» — Фати, а «Бетис» выкупил права на Абде.

Ансу Фати
Хави Эрнандес (Хави)
Футбол
ФК Барселона
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