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Испания

27 марта, 15:20

Хави пропустит два матча ла лиги, его апелляция на удаление отклонена

Алина Савинова
Хави.
Фото Reuters
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Апелляционный комитет Федерации футбола Испании (RFEF) принял решение оставить в силе двухматчевую дисквалификацию главного тренера «Барселоны» Хави, сообщает Sport.es.

Ранее Хави получил дисквалификацию на два матча ла лиги из-за поведения во время игры с «Атлетико» (3:0), которая прошла 17 марта. Во встрече 29-го тура чемпионата Испании специалист был удален после двух предупреждений за споры с арбитром. Позже «Барселона» подала апелляцию на решение судьи, однако, по информации источника, соревновательный комитет отклонил ее.

Таким образом, Хави пропустит матчи против «Лас-Пальмаса» (30 марта), а также «Кадиса» (13 апреля) и вернется к игре против «Реала» 21 апреля.

На данный момент «Барселона» располагается на втором месте в турнирной таблице чемпионата Испании. Сине-гранатовые набрали 64 очка за 29 туров.

Хави Эрнандес (Хави)
Футбол
ФК Барселона
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