Хави: «Приятно видеть, как молодые футболисты создают разницу и забивают в «Барселоне»

Главный тренер «Барселоны» Хави после победы над «Севильей» (1:0) в матче 8-го тура чемпионата Испании высказался по поводу большого количества молодых игроков в составе.

«Приятно видеть, как молодые футболисты играют, создают разницу и забивают. Это приносит удовольствие. Бальде, Гави, Фермин, Ламин, я думаю, они все проделали отличную работу, что заставляет меня гордиться. Они заслуживают большой похвалы, потому что было бы нормально, если бы они взяли на себя эту ответственность в 23-24 года или старше. Добавьте сюда Педри, которому 20 лет, эти футболисты стали игроками «Барселоны» в 18 лет, одному из них — 16.

С учетом того, как обстоят дела в клубе, мы должны смотреть в сторону академии, и академия делает свою работу. Это приветствуется. Это признак того, что академия хорошо функционирует», — цитирует Football Espana Хави.

После победы над «Севильей» каталонцы с 20 очками поднялись на первую строчку в турнирной таблице ла лиги, обогнав «Жирону» (19 очков) и «Реал» (18 очков).