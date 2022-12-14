Хави: «Жаль, что Хамес играл за «Реал», а не за «Барселону»

Хави рассказал, что хотел бы видеть в Хамеса Родригеса в «Барселоне»

Главный тренер «Барселоны» Хави рассказал, что думает о Хамесе Родригесе. На данный момент футболист играет за греческий «Олимпиакос».

«Хамес обладал классом и талантом, мог изменить ситуацию. Он мог забивать невероятные голы с коротких и дальних дистанций, и у него великолепная левая нога. Жаль, что он играл за «Реал», а не за «Барселону», — цитирует Хави El Espa?ol.

В октябре 2022 года Родригес стал лучшим игроком чемпионата Греции. В составе «Реала» он выступал с 2014 по 2020 год.