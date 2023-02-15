Хави рассказал, как он чуть не перешел в «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Барселоны» Хави рассказал о том, что во время своей игровой карьеры мог перейти в «Манчестер Юнайтед».

«Было время, когда я действительно думал о том, чтобы принять предложение «Юнайтед». Мне нужно было сменить обстановку, и дела в «Барселоне» у меня шли не очень хорошо», — цитирует Хави ESPN.

Действующий тренер каталонцев Хави выступал в качестве игрока за сине-гранатовых с 1998 по 2015 год. В составе испанской команды он провел 767 матчей, забил 85 голов и отдал 184 результативные передачи.