0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Лига 1
Лига 2
Кубок
Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 15:13

Хави рассказал, как он чуть не перешел в «Манчестер Юнайтед»

Виталий Косик
Корреспондент
Telegram Дзен

Главный тренер «Барселоны» Хави рассказал о том, что во время своей игровой карьеры мог перейти в «Манчестер Юнайтед».

«Было время, когда я действительно думал о том, чтобы принять предложение «Юнайтед». Мне нужно было сменить обстановку, и дела в «Барселоне» у меня шли не очень хорошо», — цитирует Хави ESPN.

Действующий тренер каталонцев Хави выступал в качестве игрока за сине-гранатовых с 1998 по 2015 год. В составе испанской команды он провел 767 матчей, забил 85 голов и отдал 184 результативные передачи.

Хави Эрнандес (Хави)
Футбол
ФК Барселона
ФК Манчестер Юнайтед
0
Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Болт потерял 12 миллионов в результате аферы на родине. Виновный найден, но сможет ли он расплатиться с Усэйном?
Костомаров в сознании и пытается говорить. Но ему могут потребоваться другие операции?
Советник Пушилина Гагин: ВСУ расстреляли под Угледаром группу медиков
Состояние фигуриста Романа Костомарова резко ухудшилось
Посольство РФ подтвердило запрет на заход 69 российских судов в порты Бангладеш
Херш: Байден из-за страха перенес подрыв «Северных потоков» с июня на сентябрь 2022 года
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тер Штеген: «Однажды я просто привяжу де Йонга, чтобы он всегда оставался в «Барселоне»

Источник: Хулиан Араухо на днях подпишет контракт с «Барселоной»