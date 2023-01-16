Хави о победе «Барселоны» над «Реалом» в финале Суперкубка Испании: «Для меня это больше, чем трофей»

Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал победу над «Реалом» (3:1) в финале Суперкубка Испании.

«Это больше, чем титул для меня. Это значит для меня очень много. Сегодняшняя победа очень успокаивает и придает уверенности. Мы доминировали почти весь матч, это помогает нашим игрокам обрести веру в себя. Но нельзя останавливаться. Я уже много раз говорил, что сохраняю позитив. Я чувствую, что все идет хорошо, потому что вижу ситуацию изнутри. Это должно было вылиться в результат, и вот, наконец, это случилось», — приводит AS слова Хави.

Хави завоевал первый титул с «Барселоной» в статусе главного тренера команды.