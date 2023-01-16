Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Лига 1
Лига 2
Кубок
Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 01:08

Хави о победе «Барселоны» над «Реалом» в финале Суперкубка Испании: «Для меня это больше, чем трофей»

Иван Торопцев
Корреспондент
Хави (в центре).
Фото Reuters
Telegram Дзен

Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал победу над «Реалом» (3:1) в финале Суперкубка Испании.

«Это больше, чем титул для меня. Это значит для меня очень много. Сегодняшняя победа очень успокаивает и придает уверенности. Мы доминировали почти весь матч, это помогает нашим игрокам обрести веру в себя. Но нельзя останавливаться. Я уже много раз говорил, что сохраняю позитив. Я чувствую, что все идет хорошо, потому что вижу ситуацию изнутри. Это должно было вылиться в результат, и вот, наконец, это случилось», — приводит AS слова Хави.

Хави завоевал первый титул с «Барселоной» в статусе главного тренера команды.

Футболисты &laquo;Барселоны&raquo; празднуют победу над &laquo;Реалом&raquo; в&nbsp;финале Суперкубка Испании. 18-летний Гави разорвал «Реал» в Суперкубке. Хави взял первый трофей у руля «Барсы» и прервал великую серию Анчелотти

Хави Эрнандес (Хави)
Футбол
ФК Барселона
ФК Реал
0
Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Месть Джоковича и шансы Медведева. Расклады на Australian Open
Фигуристка заявилась на соревнования по шорт-треку. Удивительный эксперимент на Универсиаде
Женщина пыталась в термосе вывезти на Украину оружейные микросхемы
Глава YASNO ДТЭК Коваленко сообщил об огромном дефиците электроэнергии на Украине
Город во Франции отказался принимать деньги от РФ за места на кладбище
Путин ответил на вопросы журналистов и провел заседание Госсовета. Главное
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

«Реал» — «Барселона»: видеообзор финала Суперкубка Испании