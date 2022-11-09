Хави рассказал, о чем говорил с игроками в перерыве матча с «Осасуной»

Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал победу над «Осасуной» (2:1) в матче 14-го тура чемпионата Испании.

«Это была впечатляющая победа во всех смыслах. В перерыве сказал игрокам, что нужно верить, проявить индивидуальность и интеллект. Мы хорошо контролировали игру и хорошо защищались, почти не упускали явных моментов. Это победа веры, мужества, семьи», — цитирует Football Espana Хави.

«Барселона» с 37 очками идет на первом месте в ла лиге, «Осасуна с 23 очками занимает 6-ю строчку.