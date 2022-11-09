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Испания

Сегодня, 03:21

Хави рассказал, о чем говорил с игроками в перерыве матча с «Осасуной»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал победу над «Осасуной» (2:1) в матче 14-го тура чемпионата Испании.

«Это была впечатляющая победа во всех смыслах. В перерыве сказал игрокам, что нужно верить, проявить индивидуальность и интеллект. Мы хорошо контролировали игру и хорошо защищались, почти не упускали явных моментов. Это победа веры, мужества, семьи», — цитирует Football Espana Хави.

«Барселона» с 37 очками идет на первом месте в ла лиге, «Осасуна с 23 очками занимает 6-ю строчку.

Хави Эрнандес (Хави)
Футбол
ФК Барселона
ФК Осасуна
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