Хави рассказал о минусах работы тренером «Барселоны»

Главный тренер «Барселоны» назвал худшие моменты в работе наставником каталонского гранда.

«Меня постоянно судят и критикуют. Это тяжело, у меня семья и маленькие дети. Есть много моментов, когда быть тренером «Барсы» не стоит. И тем более, если ты такой же «куле», как я. Это очень тяжело, когда тебе говорят, что ты плох или что у тебя нет характера. Иногда ты не знаешь о критике, и тебе звонит друг и говорит, что тебя убивают в соцсетях. Худшие дни в моей жизни были во время работы тренером «Барсы». Во многих случаях я спрашивал себя, стоит ли это того. Я ни в чем не нуждаюсь финансово... но я из «Барсы» и хочу помочь клубу», — приводит слова Хави Marca.

43-летний Хави возглавил «Барселону» в ноябре 2021 года.

В качестве игрока он выступал за каталонский клуб с 1995 по 2015 год.

На данный момент его команда возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, набрав 62 очка за 24 игры.